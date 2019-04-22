На выставке «100 лет великому почину» казанского Музея соцбыта покажут раритетную книгу Ленина

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Проект «100 лет великому почину» представит казанский Музей соцбыта в московском парламенте 22 апреля. Выставка посвящена 100-летию проведения первого субботника. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор музея Рустем Валиахметов.

«В музее считают, что этот субботник стал началом волонтерского движения в России. Кроме того, он прошёл на казанской железной дороге. Музей из Казани поможет москвичам и гостям столицы России совершить экскурсию в прошлое страны и вспомнить еще одну веху её истории», — сообщил Валиахметов.

В экспозиции собраны архивные фотографии, рассказывающие об истории первых субботников. Гостям представят агитационные плакаты 20 – 30-х годов прошлого века, призывающие стать участниками Праздника труда.

На выставке можно будет увидеть раритетную книгу В. И. Ленина «Великий почин», в которой он провозгласил важность добровольного бескорыстного труда.

Откроют выставку ветераны труда, депутаты Мосгордумы, гостями станут школьники и студенты — активисты российского волонтерского движения. В день открытия творческий коллектив из Казани исполнит хиты советской патриотической классики.

Выставка будет работать в Москве до конца апреля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Музей социалистического быта Казани представил выставки «Нас объединил Татарстан!», «Футбол нашего детства» и «Небо. Космос. Человек».

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