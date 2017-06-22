Метшин: «У нас команда одна — команда Президента Татарстана»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). В органах власти республики есть только одна команда — команда Президента Татарстана, заявил в интервью ИА «Татар-информ» мэр Казани Ильсур Метшин.

«Все мы выходцы из команды первого Президента Минтимера Шариповича Шаймиева, сегодня мы работаем в команде нашего Президента Рустама Нургалиевича Минниханова. Я бы не стал каких-то особых заслуг своей команде приписывать. Просто я работаю мэром Казани, а все кадровые сливки работают в столице республики», — ответил Метшин на вопрос о секретах успеха «команды Метшина».

Никого так в России главы субъектов не поддерживают, как поддерживает Метшина Президент РТ, продолжил градоначальник. Причем это измеряется в цифрах, квадратных метрах капитально отремонтированных и построенных дорог, объектах социально-культурного назначения, домах культуры.

«За что бы мы ни взялись, все это имеет приставку „беспрецедентные программы в масштабах России“», — подчеркнул собеседник агентства.

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