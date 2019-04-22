Казанские ученые разработали комплекс, позволяющий прослушивать лекции слабослышащим студентам

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Программно-аппаратный комплекс для слабослышащих и глухих студентов разработали специалисты Казанского научно-исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева. Он позволит прослушивать лекции через приложение на смартфоне, сообщает ТАСС.

«Студенты запускают приложение на смартфоне и настраивают встроенный в него радиоприемник на волну радиомикрофона преподавателя. Они слушают через слухоречевой прибор, выполненный в виде приложения», — цитирует издание слова сотрудника вуза Павла Накорякова.

В комплекс также входит словарь с выражениями глухих. Так, студент сможет отправить преподавателю сообщение с вопросом. Приложение автоматически найдет в словаре максимально близкое выражение, соответствующее ему на русском литературном языке. На данный момент в словарь включено около 2 тыс. выражений из 20 тыс., которые, по мнению лингвистов, необходимы для работы. Его дополняют через студенческую группу в соцсети «ВКонтакте» — если ее администратор находит неизвестное выражение, то вносит его в словарь.

«Основное достоинство приложения — возможность сжатия частот, то есть, информацию можно перенести с высоких частот на более низкие. В результате человек, который не слышит, выше, допустим, 4 КГц, слышит все частоты, повышается качество восприятия речи», — прокомментировал собеседник агентства.

Он также добавил, что благодаря такому свойству приложения, у человека с нарушениями слуха постепенно улучшается речь, он начинает слышать себя.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.