Татарстан вошел топ-10 регионов России по численности населения

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). На 1 января 2019 года в Татарстане насчитывалось 3 898 630 человек, что позволило республике занять 8-е место по численности населения среди всех регионов страны. Исследование демографии прошло в период с 2016 по 2018 год, пишут РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В республике стало на 16,4 тысячи человек больше, но прирост населения увеличился на 0,77%. Это связано с тем, что за последние три года в Татарстан въехали более 13 тысяч мигрантов.

Среди других российских регионов наиболее существенно — на 6,46% — выросла численность населения в Севастополе. Также в лидерах оказалась Ингушетия с приростом в 5,2% и Чечня, где население увеличилось на 4,5%.

В конце списка оказались Магаданская область и Еврейская автономная область, там население сократилось на 3,53 и 3,72% соответственно.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.