Татарстанцам ответят на вопросы об организации детского летнего отдыха

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Горожан проконсультируют по вопросам организации летнего отдыха детей в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На вопросы о приобретении путевок, льготах, питании ответят специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка РТ, представители Минмолодежи РТ, Минобразования и науки РТ и МБУ «Городской центр «Ял» Казани.

Горячая линия будет открыта 13 мая. Позвонить можно по телефонам: 8(843) 236-61-24, 236-61-26, 236-61-49.

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