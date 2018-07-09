Татар-информ

22 апреля 2019, 10:26

Экономика и финансы

Метшин: Технических возможностей сделать велодорогу от Деревни Универсиады до КФУ нет

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Экономика и финансы

Метшин: Технических возможностей сделать велодорогу от Деревни Универсиады до КФУ нет

Фото: архив

Велодорожки планируется развивать на новых благоустроенных площадках, в частности в Горкинско-Ометьевском лесу, набережной Кремля и озере Лебяжьем.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Нормы организации дорожно-транспортного строительства не позволяют построить в Казани непрерывную велодорожку от Деревни Универсиады до Казанского (Приволжского) федерального университета. Об этом мэр Казани Ильсур Метшин заявил в интервью ИА «Татар-информ».

«Исторически так сложились городские улицы, что нет ни единого коридора, где бы мы могли, не заезжая на дорожную сеть, организовать такое движение. ГИБДД не позволит нам, поскольку это в ущерб безопасности дорожного движения. И мы не можем идти на такие нарушения», — поделился Метшин. 

По его словам, согласно разработанному проекту непрерывной дороги от Деревни Универсиады до КФУ, велодорожка пять раз бы пересекалась с проезжей частью на Танковом кольце. А под железнодорожным мостом на улице Павлюхина для нее просто не нашлось бы места, учитывая размеры автомобильных полос. Таких сложных участков от Деревни Универсиады до центра Казани несколько, добавил мэр города.

На сегодняшний день в приоритете развитие велодорожек на Кремлевской набережной, в Горкинско-Ометьевском лесу и на озере Лебяжьем, подчеркнул он.

«Во всех местах, которые мы благоустраиваем, мы обязательно делаем выделенную полосу для велосипедистов. Любые новые проекты набережных обязательно включают наличие велодорожек и велопрокатов, чтобы жители, приехав или на общественном транспорте, или на личном авто, имели возможность с детьми в свое удовольствие покататься», — подчеркнул градоначальник. 

Кроме того, мэр отметил, что сам является велосипедистом со стажем и периодически катается на велосипеде. Однако технические возможности не позволяют делать это чаще. 

«Я велосипедист со стажем. Я очень люблю велосипед и периодически езжу. К сожалению, даже у мэра нет возможности сесть и доехать на работу или с работы на велосипеде», — посетовал Метшин.

Полный текст интервью читайте на сайте sntat.ru.

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