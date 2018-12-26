Метшин: Метробусы помогут казанцам доехать с окраин до центра за полчаса

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Благодаря появлению в Казани метробусов дорога от Ново-Савиновского района, 10-го микрорайона или поселка Дербышки до центра города займет около получаса. Об этом мэр Казани Ильсур Метшин заявил в интервью ИА «Татар-информ».

«Наш следующий шаг — это большее внимание созданию тех же метробусов, о чем я говорил на коллегии Минтранса. Это очень разгружает [центр города]. Одна станция метро — это 6-7 млрд рублей. В то же время за эти же деньги можно создать три линии метробусов, скажем, из Дербышек, от улицы Гаврилова и от 10-го микрорайона до центра города. Тогда жители этих районов приезжали бы в центр максимум за полчаса», — отметил казанский градоначальник.

По словам мэра, необходимо развивать в Казани удобный и безопасный общественный транспорт. Одним из этапов этого развития станет появление метробусов, которые позволят разгрузить центр города.

«Чем заморачиваться, куда ставить машину, потом ее брать, мыть и заправлять, лучше ехать на общественном транспорте. Пусть это займет на 10 минут больше времени, но это комфортный, удобный и безопасный общественный автотранспорт. Нам есть куда расти», — заключил Метшин.

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