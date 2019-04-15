Казань вошла в тройку российских городов для путешествий на майские праздники

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на майские праздники. Об этом сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«Казань вошла в топ-3 городов по популярности среди туристов для путешествий на майские праздники. По предварительным данным, средняя загрузка отелей с 1 по 15 мая составит 63%. С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая составит 71%, но бронирование отелей продолжается, поэтому ожидаем увеличения показателей загрузки», — сообщил спикер.

Также в топ-5 популярных российских городов для отдыха в майские праздники вошли Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Ярославль. Столица Татарстана обогнала по популярности Москву и Ярославль.

Санникова добавила, что для гостей города будут организованы на территории Казанского Кремля бесплатные экскурсии и квесты, посвященные Великой Победе.

Комитет по развитию туризма совместно с гильдией экскурсоводов уже на этой неделе начнет инспекцию основных пешеходных туристических маршрутов по центральным улицам и общественным пространствам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.