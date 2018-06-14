Санникова рассказала о наплыве сувениров и одежды с айдентикой Казани

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова предупредила о наплыве сувениров и одежды с айдентикой города. Об этом она рассказала на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«Права на айдентику города Казани в виде товарного знака зарегистрированы в Роспатенте. Айдентика — это визуальный бренд города, разработанный выпускниками Британской Высшей школы дизайна по заказу мэрии Казани», — сказала Санникова.

Айдентика уже используется в оформлении городских мероприятий и стендов города на туристических выставках. В ближайшее время Комитет по развитию туризма города, получивший права на использование этого товарного знака, сможет по лицензии предоставлять права на айдентику для производства сувениров, косметики, одежды, продуктов питания, бытовой техники и т. п.

«Совсем скоро мы ожидаем появления таких товаров на прилавках магазинов города Казани», — заключила Санникова.

За основу айдентики Казани взят национальный татарский орнамент, а в концепцию заложены дружба, любовь, семья и традиции.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.