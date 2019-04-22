В день городского субботника из Казани вывезли наполовину больше мусора, чем в обычные дни

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В день общегородского субботника 20 апреля из Казани вывезли на 50% больше мусора, чем в обычные дни. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«На полигоны захоронения различных отходов было вывезено 20 тыс. куб. м мусора, в том числе 15 тыс. куб. м ТБО и 5 тыс. куб. м крупногабаритного мусора. Это на 50% больше, чем в обычные дни», — рассказал Куляжев.

Он отметил, что в субботнике приняли участие 1500 предприятий и более 45 тыс. человек. При этом ожидалось, что участниками субботника станут более 50 тыс. человек, и 2 тыс. предприятий, сообщала пресс-служба мэрии Казани.

В день общегородского субботника приведены в порядок более полутора тысяч дворов.

Силами учащихся средних и высших учебных заведений, работниками предприятий, организаций, работниками исполкома, Казгордумы было приведено в порядок более 1,3 млн кв. м скверов, набережных, садов, парков, зеленых зон.

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