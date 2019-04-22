Татар-информ

22 апреля 2019, 09:16

Общество

В Нижнекамске ограничили движение по Соболековской трассе в связи с масштабной реконструкцией

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Общество

В Нижнекамске ограничили движение по Соболековской трассе в связи с масштабной реконструкцией

На реконструкцию объекта Татарстан выделил почти 500 млн рублей.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске сегодня, 22 апреля, стартовали ремонтные работы на Соболековской трассе. Участок дороги от кольца третьего водоподъема до начала проспекта Вахитова перекрыли, движение проходит по правой стороне, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В связи с этим дорожные службы призвали работников производства ограничить движение по трассе на личном автотранспорте, и пользоваться вахтовыми автобусами. Также на ограничение движения стоит обратить внимание всем автомобилистам, пользующимся трассой.

Ежедневно по главной артерии города и района проезжает порядка 25 – 30 тыс. автомашин, а также осуществляется перевозка рабочих на промышленную зону. Утром и вечером количество машин, проезжающих через кольцо третьего водоподъема ПАО «Нижнекамскнефтехим», достигает 3 тыс.

На реконструкцию объекта Татарстан выделил почти 500 млн рублей. Реконструкция трассы стартовала в прошлом году. В этом планируется завершить ремонт.

 

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