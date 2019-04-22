Россияне смогут оценивать качество госуслуг, чтобы влиять на увольнение плохо работающих чиновников

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). С 1 июня россияне будут оценивать качество госуслуг. По этим оценкам чиновников будут увольнять или премировать, пишут «Известия» со ссылкой на приказ Минэкономразвития РФ.

Нововведение повлияет на руководителей территориальных органов власти и региональных ПФР, фондов обязательного медстрахования и соцстрахования, а также глав МФЦ.

Россиянам будут отправлять SMS-сообщения с предложением оценить уровень полученной госуслуги. При этом оценка от 1 до 3 баллов будет считаться отрицательной, а 4 и 5 — положительной. Ответ на сообщение будет бесплатным.

В ведомстве надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством госуслуг составит как минимум 85%, а в следующий — 90%. В приказе допускается отклонение на 3% в меньшую сторону, большее отклонение повлечет за собой служебную проверку.

После служебной проверки будет приниматься решение о дисциплинарном взыскании чиновников — в частности, об их увольнении.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.