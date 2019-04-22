Татар-информ

22 апреля 2019, 08:14

Наука и образование

Ученые научили ИИ определять возраст ребенка по движению глаз

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Наука и образование

Ученые научили ИИ определять возраст ребенка по движению глаз

Нейросеть угадывала возраст ребенка в 83% случаев.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Американские ученые из Университета Миннесоты научили искусственный интеллект определять возраст ребенка по движению его глаз, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на издание Nature.

Долгое время ученые считали, что при просмотре визуального ряда внимание в первую очередь уделяется тем объектам, которые наиболее выделены от фона. Однако оказалось, что внимание в первую очередь распределяется и на те объекты, которые более важны по смыслу.

Исследователи изучили эмпирические данные о внимании детей в возрасте от 1,5 до 2,5 года и выделили ряд факторов, которые регулируют внимание при визуальном поиске.

38 детям показывали различные изображения, при этом движения глаз фиксировалось при помощи специального айтрекера. Ученые при этом составляли тепловые карты фиксаций.

Нейросеть правильно определила возраст ребенка по этим картам и изображениям в 83% случаев. Ученые доказали способность ИИ анализировать картинки и понимать, как распределяется внимание человека при взгляде на них.

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