В России увеличится количество мест для зарядки электромобилей

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В ближайшие годы количество зарядных станций для электромобилей увеличится в два-три раза, уверены в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. Об этом пишут «Известия».

Как рассказали в шведско-швейцарском холдинге АВВ, который занимается производством зарядных станций, сейчас их активно устанавливают российские девелоперы. Количество мест для заправки электромобилей увеличивается около крупных торговых центров, элитного жилья и жилья бизнес-класса, но в дальнейшем они будут появляться и рядом с другими объектами.

Быстрее всего инфраструктура для электромобилей будет развиваться в Москве, Санкт-Петербурге и Приморье, дальнейший рост будет зависеть от увеличения числа экологичных авто в стране.

По данным «Автостата», в начале этого года в России эксплуатировалось около 3,6 тыс. электромобилей.

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