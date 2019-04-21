Светлана Белова

22 апреля 2019, 02:35

Происшествия

Семья с тремя детьми погибла на пожаре в частном доме в Казани

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Происшествия

Семья с тремя детьми погибла на пожаре в частном доме в Казани

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В настоящее время работают дознаватели, которые установят причину, по которой началось возгорание.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Семья с тремя детьми погибла на пожаре в частном доме в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что на улице Пестеля в Авиастроительном районе Казани горит частный дом, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в половине двенадцатого ночи.

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит одноэтажный кирпичный дом.

В процессе тушения пожарные обнаружили тела 33-летнего мужчины, его 31-летней жены, мальчиков 9 и 11 лет, 9-месячной девочки и 64-летней бабушки.

Спустя 52 минуты огонь был потушен. В ликвидации пожара принимали участие 46 человек и 13 единиц техники.

На место пожара прибыл временно исполняющий обязанности главы ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов. В настоящее время работают дознаватели, которые установят причину, по которой началось возгорание.

 

 

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