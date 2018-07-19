Минниханов примет участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ и в совещании у Силуанова

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по развитию рынка жилья и формированию комфортной городской среды, а также в совещании у первого вице-премьера России Антона Силуанова, посвященном деятельности региональных операторов по обращению с отходами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Планируется участие Президента Республики Татарстан в заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда"», – пояснили в пресс-службе.

Как уточнила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, среди ключевых тем заседания – ценообразование в строительстве, поскольку от формирования цен зависит успешная реализация нацпроекта по жилью.

«Кроме того, будут обсуждать те решения, которые были приняты по итогам заседания президиума Госсовета РФ в Иннополисе в феврале 2019 года», – уточнила собеседница агентства.

Во второй половине дня Президент РТ планирует принять участие в совещании по налоговому регулированию деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Совещание проведет первый заместитель Председателя Правительства РФ – министр финансов России Антон Силуанов.

Татарстан, как и остальные регионы России, с 1 января 2019 года перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

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