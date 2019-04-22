На Кубок России по бадминтону в Казань съедутся более 120 спортсменов со всей страны

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Со 2 по 5 мая Казань примет Кубок России по бадминтону, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона РТ.

Состязания пройдут на базе Центра бадминтона. Они объединят более 120 спортсменов, которые приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Приморского края и других регионов страны.

Участниками турнира станут лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона. Они сразятся друг с другом в одиночном, парном и смешанном разрядах.

В состав сборной Татарстана, которая будет одной из самых представительных, войдет Евгения Косецкая, признанная в 2018-м Бадминтонистом года.

Финальные встречи соревнований состоятся в полдень 5 мая, после чего будет организовано торжественное награждение победителей.

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