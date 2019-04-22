Татар-информ

22 апреля 2019, 00:24

Общество

Казань вновь присоединится к акции «На работу на велосипеде»

Общество

Казань вновь присоединится к акции «На работу на велосипеде»

На этот раз всероссийская акция будет организована 17 мая.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Казань 17 мая этого года вновь присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде», сообщают организаторы мероприятия.

По традиции акция, призванная показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, проходит трижды в год. Как правило, она не предполагает определенного маршрута: ее участники просто едут по своим делам.

Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы продемонстрировать: велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Кроме того, он способствует поддержанию физической формы и улучшению экологической ситуации, а также решению транспортных проблем.

В столице Татарстана акцию организуют Клуб казанских велосипедистов Kazvel и «Спорт будущего». Зарегистрироваться для участия можно по адресу: https://docs.google.com/forms/d/1GKyWuCER_gY27eWbsU2LCmcK1KEBPF6qTKGMvmmwIyc/viewform?edit_requested=true

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске устроят масштабные гулянья в рамках проекта «Улицы моего города»
Новости дня
00:24
Казань вновь присоединится к акции «На работу на велосипеде»

На этот раз всероссийская акция будет организована 17 мая.

21.04 23:58
Физическая активность оказалась мощным средством против деменции
21.04 23:32
Низкий уровень холестерина оказался потенциально опасен для женщин
21.04 23:10
Агрызский «Водоканал» вновь частично погасил задолженность по зарплате

В Татарстане продолжается активная работа с предприятиями, вовремя не выплачивающими своим работникам зарплату.

21.04 22:54
В Нижнекамске устроят масштабные гулянья в рамках проекта «Улицы моего города»

Курирует проведение культурного события Совет ветеранов Нижнекамского района.

21.04 22:18
На буинской ферме поголовье лошадей выросло до 550 животных

Производство на ферме налажено уже давно: к тому времени, когда распродают одну партию лошадей, подрастает другая.

21.04 21:58
Пропуск завтрака и поздний ужин в разы увеличили риск повторного инфаркта
21.04 21:44
Microsoft уже в этом году откажется от поддержки Windows 8
21.04 21:20
В Мамадыше приступили к монтажу памятника на «аллее Чернобыльцев»

Реконструкция этого участка началась в июне прошлого года.

21.04 20:56
«Театральная бессонница» в Бугульме собрала любителей сцены и острых ощущений

У ребят и взрослых была возможность попробовать себя в роли актеров, гримеров, декораторов, а также научиться расписывать пряники.

21.04 20:42
Капитан «Зенита-Казани»: Следующий матч против «Факела» нужно начинать более эмоционально

По мнению Александра Бутько, подача команды стала ключевым элементом игры.

21.04 20:32
Наставник «Факела» о причинах поражения: Нгапет перевернул игру на своих подачах

Плачи заявил, что частые перелеты команды не являются причиной проигрыша в матче с «Зенитом».

21.04 20:10
Алекно: Понравился настрой «Зенита-Казани», понимание игры и атака

Наставник казанцев прокомментировал победу над новоуренгойским «Факелом» в полуфинале российской Суперлиги.

21.04 19:48
В летние лагеря Татарстана вожатым или отдыхающим можно будет зарегистрироваться онлайн

В Казани презентуют прототип первого электронного сервиса для записи в летние лагеря республики.

21.04 19:12
Пропущенные голы на первой минуте матча и за три минуты до конца: «Рубин» проиграл вновь

Гостевая встреча с «Уралом» завершилась для казанцев поражением со счетом 2:1.

21.04 18:58
«Зенит» с победы стартовал в полуфинале чемпионата России

Казанцы у себя дома обыграли «Факел», самый неудобный для них клуб в этом сезоне, со счетом 3:0.

21.04 18:30
УНИКС обыграл в Саратове команду своего бывшего тренера

Евгений Пашутин стал наставником «Автодора» в конце января текущего года.

21.04 18:08
Член совета будущей Федерации биатлона: Биатлон отделится от Федерации лыжных гонок в середине мая

Нияз Шакиров рассказал, почему выборы президента организации проходят до ее аккредитации.

21.04 17:51
Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке

Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что действия террористов должны быть осуждены независимо от того, против кого они направлены.

21.04 17:20
В Татарстане потеплеет до +18 градусов

На востоке республики возможны заморозки до 3 градусов ниже нуля.

21.04 16:48
На строительство нового детсада в Казани потратят 215 млн рублей

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 220 мест, появится на улице Профессора Камая.

21.04 16:20
Хореографический ансамбль «Булгарочка» выступит на гала-концерте «Созвездия-Йолдызлык»

Танцоры боролись за победу с другими молодежными коллективами и в итоге получили возможность выступить на гала-концерте «Созвездия».

21.04 15:52
Свыше 24 тыс. альметьевцев собрали 600 машин мусора с проблемных участков города

В ходе субботника было задействовано более 429 единиц техники, с территорий города вывезли более 600 машин мусора.

21.04 15:20
Ученые назвали лучшее время суток для эффективных тренировок
21.04 14:48
Звезды Качаловского театра проведут творческую встречу с казанскими поклонниками

На сегодняшний день артисты Павел Лазарев и Виктор Шестаков задействованы в самых ярких постановках Качаловского театра, где играют ведущие роли.

События