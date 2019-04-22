Казань вновь присоединится к акции «На работу на велосипеде»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Казань 17 мая этого года вновь присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде», сообщают организаторы мероприятия.

По традиции акция, призванная показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, проходит трижды в год. Как правило, она не предполагает определенного маршрута: ее участники просто едут по своим делам.

Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы продемонстрировать: велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Кроме того, он способствует поддержанию физической формы и улучшению экологической ситуации, а также решению транспортных проблем.

В столице Татарстана акцию организуют Клуб казанских велосипедистов Kazvel и «Спорт будущего». Зарегистрироваться для участия можно по адресу: https://docs.google.com/forms/d/1GKyWuCER_gY27eWbsU2LCmcK1KEBPF6qTKGMvmmwIyc/viewform?edit_requested=true.

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