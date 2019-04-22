В Казани в ДК Химиков планируют развивать креативные индустрии

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На базе ДК Химиков планируют организовать креативную индустрию. Она послужит площадкой для развития творческих пространств по всему Татарстану. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы работаем над тем, чтобы проект креативной индустрии на базе ДК Химиков появился в 2020 году», — заявил Тимур Сулейманов.

Сейчас сформировано сообщество людей, у которых существует запрос на этот проект. Вместе с ними Минмол РТ готовит концепцию развития креативных площадок в Татарстане. Они будут включать несколько составных модулей, одним из которых будет образовательный.

«Говоря о развитии творческих пространств, мы говорим об использовании инфраструктуры, которая уже сейчас есть, – например, молодежные центры по всей республике», — уточнил Сулейманов.

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