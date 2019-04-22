В Казани пройдет мероприятие для молодежи, развивающейся в музыкальной, фэшн и киноиндустрии

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Осенью в Казани пройдет молодежный проект «Акселератор». Молодые авторы смогут представить свои проекты экспертам из музыкальной, фэшн, и киноиндустрии. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы сейчас создаем отдельный проект, который называется «Акселератор», молодежный проект в сфере «Национальное актуальным", он пройдет осенью. Там и про кино будет и про дизайн. Там будут представлены крутые татарские, чувашские и русские проекты», — заявил Тимур Сулейманов.

Мероприятие планируется на несколько дней. Там будет представлена образовательная часть, куда заявятся авторы проектов.

«С ними будет обучение происходить, и все это будет завершаться двухдневным мероприятием, где будет отдельно организована презентация проектов для жюри», — добавил Сулейманов.

«Для молодых авторов это будет некой ресурсной площадкой, где они могут представить проект для тех, на кого у них есть запрос», — уточнил первый заместитель министра по делам молодежи РТ.

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