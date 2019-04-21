Татар-информ

22 апреля 2019, 06:14

Общество

В Нижнекамске состоится митинг с участием ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

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Общество

В Нижнекамске состоится митинг с участием ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске готовятся к 33-й годовщине трагедии в Чернобыле.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). 26 апреля в Нижнекамске у памятника жертвам радиационных катастроф в сквере на Спортивной улице состоится общегородской митинг с участием ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Вспомнить о трагедии и ее героях придут представители властей и общественности Нижнекамска, а также школьники. Начнется мероприятие в 14 часов. В этот же день в поселке Камские Поляны у памятника также состоится митинг (начало в 10 часов).

26 апреля исполнится 33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Это одна из самых страшных техногенных катастроф XX века.

Пострадало не только население, но и те, кто помогал справиться с последствиями трагедии. Чернобыль унес жизни многих ликвидаторов: каждый десятый скончался, каждый пятый стал инвалидом. В Нижнекамском районе проживает 202 человека, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и других радиационных объектах.

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