В Нижнекамске состоится митинг с участием ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). 26 апреля в Нижнекамске у памятника жертвам радиационных катастроф в сквере на Спортивной улице состоится общегородской митинг с участием ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Вспомнить о трагедии и ее героях придут представители властей и общественности Нижнекамска, а также школьники. Начнется мероприятие в 14 часов. В этот же день в поселке Камские Поляны у памятника также состоится митинг (начало в 10 часов).



26 апреля исполнится 33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Это одна из самых страшных техногенных катастроф XX века.



Пострадало не только население, но и те, кто помогал справиться с последствиями трагедии. Чернобыль унес жизни многих ликвидаторов: каждый десятый скончался, каждый пятый стал инвалидом. В Нижнекамском районе проживает 202 человека, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и других радиационных объектах.

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