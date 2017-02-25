Минмол РТ проследит за молодежными трендами при помощи видеонаблюдения

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани Минмол РТ разрабатывает проект «Цифровое министерство», с помощью которого можно будет следить за молодежными центрами республики при помощи видеонаблюдения, собирать и анализировать данные на местах и регистрироваться на мероприятия. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Минмол РТ разрабатывает нескольких внутренних сервисов, которые повысят эффективность работы министерства», — заявил Тимур Сулейманов.

Для создания общей инфраструктуры будет разработан сбор всех отчетов, в том числе тех, которые уже есть в базе министерства.

«Тогда мы оперативно можем понять, что происходит в любой точке РТ. Какая там картина с точки зрения тех же молодежных центров, что там происходит в данный момент времени», — сказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ.

В Татарстане появится электронная форма оперативного сбора информации, где представители Минмола смогут посмотреть отчет о событиях, которые прошли в молодежных центрах республики за день. Для наблюдения за событиями в реальном времени у них появится возможность подключаться к видеокамерам, которые будут работать в молодежном центре.

«Другая часть проекта — это аналитика. Для всех данных, которые мы будем собирать, будет подготовлена отдельная аналитическая платформа», — сообщил Тимур Сулейманов.

IT-разработчики Минмолодежи планируют задать алгоритмы для программы, которая будет анализировать данные стекающиеся в общую базу. Далее на основе всех данных программа сможет дать ответ, на что нужно обратить внимание в том или ином молодежном центре, где появляются отклонения от тренда или всплески активностей.

«Например, в каком районе нужно больше внимания уделить той или иной программе, так будет представлена аналитическая часть проекта „Цифровое министерство“ в РТ», — добавил Сулейманов.

Еще один сервис будет называться «Мероприятия». Регистрация на все мероприятия, организованные Министерством молодежи, будет производиться через одно окно программы. Предполагается, что человек один раз сможет заполнить свои данные и портфолио в личном кабинете и далее быстро и беспрепятственно регистрироваться на любое мероприятие Минмола РТ.

«Сегодня на „Студвесну“, завтра на „Кадровый резерв“, послезавтра „Сэлет“. Это возможность для нас выстроить коммуникацию с молодыми людьми», — уточнил первый заместитель министра по делам молодежи РТ.

Всего проект «Цифровое министерство» будет включать около 6-7 сервисов.

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