Нижнекамские старшеклассники побывали на станции скорой помощи

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается проект по подготовке школьников к поступлению в медицинские вузы. На этот раз воспитанники местного эколого-биологического центра побывали на станции скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.





Все экскурсанты уже твердо решили стать врачами. Каждый из них желал побольше узнать о работе людей в белых халатах – не только в теории, но и на практике. Экскурсию для школьниц провел фельдшер с 26-летним стажем Сергей Макаров. Он поделился нюансами работы сотрудников станции скорой помощи, рассказал о личном опыте.





Девушки узнали об устройстве машины скорой медицинской помощи, экстренных и неотложных вызовах, диспетчерском пункте.





Гостей пригласили осмотреть комнаты отдыха для врачей и фельдшеров, после чего участницы экскурсии отправились в актовый зал. Там фельдшер рассказал о буднях рядового сотрудника станции скорой помощи, а также продемонстрировал приемы оказания первой неотложной помощи.

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