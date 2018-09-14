(Казань, 22 апреля «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Перед Казанью стоит задача развить культуру образования мусора и стать первым в России городом по раздельному сбору отходов. Об этом мэр Казани Ильсур Метшин заявил в интервью ИА «Татар-информ».

«Моя задача как мэра посвятить свое внимание, энергию и профессионализм своей команды тому, чтобы продвинуться в этом направлении и быть первыми в России по цивилизованному, раздельному сбору мусора», — отметил казанский градоначальник.

По его словам, важна солидарная ответственность населения и культура мусорообразования. Так, детей необходимо с малых лет приучать к сортировке мусора и объяснять, что нужно мять ПЭТ-бутылки.

Мэр признался, что рассчитывает на две большие поддержки — средств массовой информации и самого населения.

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