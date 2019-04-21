Мэр Казани: Мы обязательно придем к Олимпийским играм

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Казань обязательно придет к проведению Олимпийских игр. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил мэр Ильсур Метшин.

«Летние Олимпийские игры — это тот Олимп, который будет венцом наших достижений и к которому мы обязательно придем. Вопрос только во времени. Через десять лет мы заявку выиграем или через пятнадцать... Но поступательно, с нашими другими городами — столицей, Санкт-Петербургом, Сочи — мы наверняка созреем для такой заявки в нашем обозримом будущем», — поделился градоначальник.

Благодаря крупным международным мероприятиям в городе развивается инфраструктура. Речь идет о транспорте (аэропорт, ж/д, развитость дорог, метрополитен), гостиничном хозяйстве, ресторанном бизнесе, вводе новых объектов.

Главное наследие, которое оставляют крупные международные события, — это компетенции жителей города, уверен градоначальник.

«В каждом таком мероприятии задействована целая армия: волонтеры, службы охраны общественного порядка, здравоохранения, общепит и гостиничный бизнес, логистические компании. Участникам и гостям она не видна, а нам как организаторам видна», — отметил мэр.

Кроме того, эти люди «с изменившейся ментальностью и профессиональными навыками и способностями» востребованы на мероприятиях по всему миру, добавил Ильсур Метшин.

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