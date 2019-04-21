Метшин о зоопарке: «После строительных работ будем выдерживать экзамен зоозащитников»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). После завершения строительных работ Казанского зоопарка перед властями города встанет задача «выдержать экзамен» зоозащитников. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил мэр Ильсур Метшин.

«Мало того, что есть четкие технические требования, там еще приезжает по каждому виду животных их общество защиты, причем общество защиты крокодилов ничего общего не имеет с обществом защиты жирафов. Пока не будет их печати, что они согласны, ни за какие деньги ты это животное не перевезешь», — отметил градоначальник.

Мэр сравнил строительство зоопарка с проведением Универсиады — тогда власти города после подачи заявки тоже удивились требованиям по строительству тренировочных площадок, логистике и т. д.

У большей части животных, которые будут обитать в «Реке Замбези», уже определены хозяева. В свое время Президент РТ Рустам Минниханов поручил всем крупным чиновникам взять зверей под опеку. Мэру досталась семья из семи зебр.

«Да, у нас семья зебр, я их уже оплатил», — подчеркнул градоначальник.

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