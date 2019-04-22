Челнинские травматологи-ортопеды провели уникальную операцию жительнице Бугульмы

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Травматологи-ортопеды и сосудистые хирурги Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов провели уникальную операцию жительнице Бугульмы, пишут «Челнинские известия».



Пациентка поступила в БСМП из Центральной районной больницы Бугульмы с переломом шейки бедра и направлением на проведение операции по эндопротезированию левого тазобедренного сустава.



Готовя пациентку к операции, врачи обнаружили тромбы в кровеносной системе, которые при проведении плановой операции могли бы разлететься по всему организму, нарушив кровообращение органов и приведя к летальному исходу.



Врачи экстренно установили «кава-фильтр» в вену, который стал своеобразной ловушкой, готовой в любой момент поймать оторвавшийся тромб и не дать ему дальше продвигаться по кровеносной системе. Операцию проводили травматологи и сосудистые хирурги.



Только после этого пациентке успешно провели плановую операцию по эндопротезированию. «Сейчас бугульминка уже оправилась и чувствует себя отлично», – отмечает издание.

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