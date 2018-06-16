Благоустройство второй части набережной Кабана с плавучей сценой и бассейном закончат в 2019 году

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В 2019 году в Казани благоустроят вторую часть набережной озера Нижний Кабан, которая будет пролегать до улицы Марджани, а ее общая протяженность составит 1,4 км. Об этом сообщила пресс-секретарь помощника Президента РТ Наталии Фишман.

На ней будут расположены 30 объектов, в том числе смотровые площадки, амфитеатр, школа воднолыжного спорта, площадка для йоги, спортивная площадка с ограждением и покрытием из резиновой крошки, качели, плавучий арт-объект, уединенные пирсы, зона с барбекю, каскадный пляж, природная детская площадка, фонтан «Жемчужина озера Кабан», лодочная станция и прокат лодок и катамаранов.

Набережная будет разбита на четыре функциональные зоны: спорт, река, лес и мост. Также через всю территорию набережной будут проложены велодорожки, и появится пешеходный путь по воде.

Рядом с участком возле Хади Такташ, № 4 появится плавучая сцена, а около новой двухэтажной школы воднолыжного спорта – пандусы. На пирсе, который находится в зоне под названием «Река», появятся гамаки прямо над водой, рядом с пирсом планируют сделать зеленую лужайку с лежаками. А в зоне «Лес» у озера организуют бассейн.

В 2015 году в Казани прошел открытый международный конкурс на разработку концепции развития набережных и береговой полосы системы озер Кабан. Победителем стал российско-китайский консорциум Turenscape + MAP с концепцией «Эластичная лента», предполагающей создание «зелено-голубого пояса» вдоль озёр.

Проект объединит объекты природы и культуры, свяжет озера Нижний, Средний и Верхний Кабан в единую рекреационную систему. Основываясь на проекте Turenscape, в рамках проектного семинара бюро «Архитектурный десант» разработало концепцию каждой из зон набережной системы озер Кабан.

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