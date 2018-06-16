Проект по благоустройству набережной озера Кабан выиграл премию американской Ассоциации архитекторов

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Проект по благоустройству казанской набережной озера Кабан получил американскую премию архитекторов International Planning Excellence Awards 2019. Церемония награждения прошла 15 апреля в рамках National Planning Conference в Сан-Франциско, Калифорния. Об этом сообщила помощник Президента РТ Наталия Фишман.

«Мы выиграли премию американской ассоциации архитекторов, и я думаю, это только первый приз Кабана», – заявила помощник Президента РТ.

Набережная получила международную награду в области планирования в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award. Проект, удостоенный почетной награды такого уровня, пока является единственным в России.

«Набережную озера Кабан мы сделали с подходом большего доступа к природе», — добавила Наталия Фишман.

На International Planning Excellence Awards 2019 международные проекты отбирали по пяти категориям, а премия в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award вручается за образцовое городское планирование.

При определении финалистов премии особое внимание уделяли проектам с экологичным решением. В Казани экологичность стала одним из основных принципов для благоустройства набережной.

Основными решениями по проекту набережной были использование натуральных материалов, открытый доступ к воде и отказ от очистных сооружений в пользу технологии самоочищения водоема. Кабан естественным путем очищают растения, которые специалисты подбирали с учетом климатических условий Казани.

Благоустроенную набережную озера Нижний Кабан открыли летом 2018 года. Первой частью пешеходного маршрута с возможностью выхода к воде стал участок набережной от театра им Г. Камала до пересечения улиц Салимжанова и Хади Такташ.

Премия International Planning Excellence Awards 2019 учреждена Американской ассоциацией планирования (American Planning Association).

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