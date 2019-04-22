Правительство Татарстана отчитается о работе за 2018 год на заседании парламента республики

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Сегодня на 47-м заседании Госсовета Татарстана V созыва депутаты заслушают отчет о деятельности Правительства республики за прошедший год.

Всего в повестку заседания внесено 24 вопроса, в том числе восемь республиканских законопроектов, семь проектов федеральных законов и две законодательные инициативы субъектов РФ.

«Основным вопросом повестки дня заседания станет рассмотрение отчета о результатах деятельности органов исполнительной власти за 2018 год. Отчет внесен Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, с докладом по его поручению выступит Премьер-министр республики Алексей Песошин», – рассказала на заседании президиума парламента 16 апреля секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в следующие законы РТ: «Об административно-территориальном устройстве РТ», «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в РТ», «Об инновационной деятельности в РТ», «О наделении органов местного самоуправления в РТ полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», «Об Уполномоченном по правам ребенка в РТ».

На правительственном часе будет представлена информация об исполнении земельного законодательства в части бесплатного предоставления участков гражданам, имеющим трех и более детей. Депутаты также заслушают доклад Кабинета Министров РТ о первых итогах перехода к новой системе обращения с отходами производства и потребления.

Кроме того, парламентарии обсудят обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания Татарстана.

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