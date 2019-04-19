(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Высокогорских ветеранов труда чествовали в Чепчуговском доме культуры, посвященном 100-летию образования ТАССР, пишет газета «Высокогорские вести».



Жительница села Чепчуги Надежда Бурдакова – настоящая живая легенда. Для развития своей малой Родины она сделала немало: десятки лет преподавала в школе, была одной из тех, кто своими руками отстроил местный храм. На пенсии женщина также остается активисткой. Ее заслуги хорошо известны местным жителям. Так и на прошедшем вечере в честь 100-летия образования Татарской АССР Бурдакову вновь наградили памятным дипломом и подарками.





«Если где-то и когда надо помочь, всегда поспешу. Кто что попросит, никогда ни в чем не откажу. Куда надо пойти, я всегда готова, как пионерка!» – с улыбкой заявила Надежда Бурдакова.



Подобные встречи в Чепчугах проходят на регулярной основе. Во Дворце культуры чествуют юбиляров, ветеранов труда, местных активистов, рассказывая об их заслугах, чтобы младшее поколение видело, на кого следует равняться. Молодежь, в свою очередь, радует старших творческими номерами. Вдохновителем и организатором этих встреч является руководитель Чепчуговского дома культуры Галина Логанина.

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