В Бугульминском районе за неделю выявлено два случая ВИЧ-инфекции

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). С 8 по 14 апреля 2019 года в Татарстане выявлено 27 случаев ВИЧ-инфекции. В Бугульминском районе зафиксированы два случая заболевания, пишет «Бугульминская газета».



По информации Управления Роспотребнадзора по РТ, шесть человек заболели в Казани, три – в Альметьевском и Зеленодольском районах, по два – в Набережных Челнах, Заинском, Бугульминском и Чистопольском районах.

По одному случаю болезни выявлено в Алексеевском, Бавлинском, Высокогорском, Елабужском, Кайбицком, Нижнекамском и Камско-Устьинском районах.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульминском районе проводится ряд мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

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