Медики рассказали горожанам о болезнях крови в крупном торговом центре Альметьевска

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Акция, приуроченная ко Всемирному дню гемофилии, состоялась в крупном торговом центре Альметьевска. Здесь же высадился «Десант здоровья» – медики взяли анализ крови на холестерин и глюкозу, измерили артериальное давление, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.



В ходе проведенного опроса выяснилось, что многие жители слышали о тяжелом наследственном заболевании, характеризующемся нарушением свертываемости крови.



Всемирный день гемофилии призван привлечь внимание врачей и руководителей системы здравоохранения к проблемам людей, живущих с этим заболеванием, а также повысить осведомленность простых граждан о гемофилии.



Специалисты центра медпрофилактики разъясняли жителям, почему необходимо проходить диспансеризацию. С учетом результатов анализов каждый горожанин получил разъяснения терапевта, а также получил рекомендации о правильном питании, физических нагрузках и позитивном настрое.



Акция была организована Альметьевским центром медицинской профилактики совместно с Управлением здравоохранения по Альметьевскому району и волонтерами медицинского колледжа.

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