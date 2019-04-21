Пропуск завтрака и поздний ужин в разы увеличили риск повторного инфаркта

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Пропуск завтрака и поздний ужин в четыре или пять раз увеличили риск повторного инфаркта и ранней смерти в течение месяца после сердечного приступа. Об этом проинформировали специалисты Европейского общества кардиологов, пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

Доктор Маркос Миникуччи из бразильского Университета Сан-Паулу заметил, что каждый десятый пациент с инфарктом миокарда умирает в течение года, и изменение диеты может существенно улучшить прогноз.

Так, промежуток между ужином и сном должен составлять не менее двух часов, а на завтрак должно приходиться от 15% до 35% ежедневного количества калорий. Утром желательно есть молочные продукты, содержащие углеводы цельнозерновой хлеб и крупы, а также цельные фрукты.

Участникам исследования были 113 пациентов, в среднем – 60-летнего возраста. При поступлении в отделение интенсивной терапии у больных интересовались их режимом питания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые определили идеальный завтрак для диабетиков.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.