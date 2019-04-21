Microsoft уже в этом году откажется от поддержки Windows 8

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Уже с 1 июля 2019 года, на четыре года раньше запланированного срока, корпорация Microsoft перестанет выпускать обновления приложений для операционной системы Windows 8. Об этом сообщает CNews со ссылкой на портал Softpedia.

В августе 2018 года Microsoft предупредила разработчиков, что с 1 июля 2023-го прекратит доставлять обновления для программ на Windows 8 и Windows 8.1.

Однако 2 апреля компания задним числом изменила запись в своем блоге, сдвинув время прекращения доставки обновлений для Windows 8 на 1 июля 2019-го. При этом изменение не затронуло версию 8.1

ОС Windows 8 никогда не пользовалась особой популярностью у пользователей, в отличие от ее доработанной версии Windows 8.1. Согласно данным Netmarketshare, в марте текущего года на первую из этих систем приходилось лишь 0,95% имеющих выход в Интернет компьютеров по всему миру, тогда как на вторую – 4,16%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Microsoft с 2020 года прекратит бесплатную поддержку ОС Windows 7.

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