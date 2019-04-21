Артур Шипилов

21 апреля 2019, 20:42

Спорт

Капитан «Зенита-Казани»: Следующий матч против «Факела» нужно начинать более эмоционально

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Спорт

Капитан «Зенита-Казани»: Следующий матч против «Факела» нужно начинать более эмоционально

По мнению Александра Бутько, подача команды стала ключевым элементом игры.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитан волейбольного клуба «Зенит-Казань» Александр Бутько назвал начало игры против новоуренгойского «Факела» «слишком спокойным».

«Получилась неплохая игра, хоть и начали нервозно. В следующем матче нужно будет добавить в эмоциональном плане, сегодня мы начали слишком спокойно, не как с “Перуджей“. Первый шаг сделан, дальше нужно работать и готовиться», – поделился волейболист.

Кроме того, Бутько отметил игру Эрвина Нгапета: «Думаю, сегодня ключевым элементом игры стали подачи, причем подачи Нгапета. Его серия вернула нас в игру во второй и в третьей партии. У него не получалось в первой линии, и он добавил в подаче». 

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