«Театральная бессонница» в Бугульме собрала любителей сцены и острых ощущений

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Центральная детская библиотека Бугульмы присоединилась к ежегодной акции «Библиосумерки». В этом году они прошли под знаком года театра и назывались «Театральная бессонница», пишет «Бугульминская газета».



Между книгой и театром существует неразрывная связь, и эта идея нашла отражение на всех площадках, где проходили мероприятия. Тут были и встречи с литературными героями, и викторины по сказкам, и инсценировки.





У ребят и взрослых была возможность попробовать себя в роли актеров, гримеров, декораторов, а также научиться расписывать пряники.



Огромный интерес у гостей вызвала встреча с актерами Бугульминского драматического театра имени Баталова, которые провели с ними тренинг и мастер-класс.





Две площадки были посвящены юбиляру этого года – Николаю Гоголю. Тут можно было узнать предсказания прекрасной Солохи и испытать острые ощущения в «Комнате страха» – от смельчаков не было отбоя.



Праздничная атмосфера царила повсюду. Каждый мог найти себе занятие по душе и, наверное, поэтому гости события не спешили расходиться.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульминском театре впервые за долгое время поставили серьезный спектакль для юных зрителей.

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