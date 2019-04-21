Наставник «Факела» о причинах поражения: Нгапет перевернул игру на своих подачах

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Камилло Плачи прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в первом матче полуфинала чемпионата России, отметив доигровщика казанцев Эрвина Нгапета.

«Мы сегодня сыграли хорошо на блоке и в атаке, но проиграли прием и подачу. Сегодня Нгапет просто перевернул игру на своих подачах, особенно во втором сете. Но я очень хочу вернуться в Казань на третий матч, город мне нравится», – заметил специалист.

Также он рассказал о тяжелом графике коллектива: «У нас довольно молодая команда, поэтому нам не так сложно в плане восстановления. Плюс мы весь сезон катаемся и поэтому адаптировались к подобным перелетам, для нас это не в новинку. Вряд ли причина поражения в этом».

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