Татар-информ

21 апреля 2019, 22:18

Сельское хозяйство

На буинской ферме поголовье лошадей выросло до 550 животных

Рекомендуем

Сельское хозяйство

На буинской ферме поголовье лошадей выросло до 550 животных

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Производство на ферме налажено уже давно: к тому времени, когда распродают одну партию лошадей, подрастает другая.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В подсобном хозяйстве общества «Вираж» – «АгроНуре» Буинского района РТ держат 550 голов лошадей. В основном здесь содержатся лошади породы русский тяжеловоз, сообщает пресс-служба районной администрации.

Руководитель хозяйства Фанис Шарипов отметил, что лошади данной породы холодоустойчивы, что очень важно для местного климата. Также в хозяйстве содержатся коротконогие, низкорослые ширококостные лошади с крепкой мускулатурой. Фанис Шарипов уточнил, что это жеребцы для продажи – их 35 голов. Жеребцов реализуют, доведя вес до 500 килограммов, а для этого нужно довольно много времени – не менее двух лет.

Производство здесь налажено уже давно: к тому времени, когда распродают одну партию, подрастает другая – спрос на них большой. Ежегодно получают не менее 200 голов приплода. По словам заведующего фермой Айнура Исхакова, сохранность хорошая.

Ветеринарный врач Талгат Ганиев своевременно проводит все ветеринарные мероприятия. Если жеребцы идут на мясо, стадо обновляется кобылами. Каждые два года проводится и племенное обновление.

Работники стараются не подходить к животным близко. Когда в конюшне чистят клетку, на время лошадей переводят в другую. Клетки в основном для только что ожеребившихся кобыл. Здесь их содержат три-четыре дня, а жеребят отлучают от матери через шесть месяцев.

За таким количеством лошадей ухаживают три всего работника – Николай Мышков, Алексей Андриянов и Гульназ Амирханова. Гульназ рассказала, что работает с лошадьми уже 17 лет. «Вначале ухаживала в хозяйстве за свиньями, затем перешла к лошадям. Начинали вместе с мужем Рамилем, поэтому легко включилась в работу», – поведала она.

На сельхозпредприятии сами заготавливают все корма для лошадей, крупного рогатого скота и овец. С 1,6 тыс. га пашни заготавливают с запасом достаточное для зимовки количество сенажа и силоса, сена и соломы – имеется свой комбикормовый завод.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В хозяйствах Буинского района приступили к севу ячменя и свеклы
Новости дня
23:10
Агрызский «Водоканал» вновь частично погасил задолженность по зарплате

В Татарстане продолжается активная работа с предприятиями, вовремя не выплачивающими своим работникам зарплату.

22:54
В Нижнекамске устроят масштабные гулянья в рамках проекта «Улицы моего города»

Курирует проведение культурного события Совет ветеранов Нижнекамского района.

22:18
На буинской ферме поголовье лошадей выросло до 550 животных

Производство на ферме налажено уже давно: к тому времени, когда распродают одну партию лошадей, подрастает другая.

21:58
Пропуск завтрака и поздний ужин в разы увеличили риск повторного инфаркта
21:44
Microsoft уже в этом году откажется от поддержки Windows 8
21:20
В Мамадыше приступили к монтажу памятника на «аллее Чернобыльцев»

Реконструкция этого участка началась в июне прошлого года.

20:56
«Театральная бессонница» в Бугульме собрала любителей сцены и острых ощущений

У ребят и взрослых была возможность попробовать себя в роли актеров, гримеров, декораторов, а также научиться расписывать пряники.

20:42
Капитан «Зенита-Казани»: Следующий матч против «Факела» нужно начинать более эмоционально

По мнению Александра Бутько, подача команды стала ключевым элементом игры.

20:32
Наставник «Факела» о причинах поражения: Нгапет перевернул игру на своих подачах

Плачи заявил, что частые перелеты команды не являются причиной проигрыша в матче с «Зенитом».

20:10
Алекно: Понравился настрой «Зенита-Казани», понимание игры и атака

Наставник казанцев прокомментировал победу над новоуренгойским «Факелом» в полуфинале российской Суперлиги.

19:48
В летние лагеря Татарстана вожатым или отдыхающим можно будет зарегистрироваться онлайн

В Казани презентуют прототип первого электронного сервиса для записи в летние лагеря республики.

19:12
Пропущенные голы на первой минуте матча и за три минуты до конца: «Рубин» проиграл вновь

Гостевая встреча с «Уралом» завершилась для казанцев поражением со счетом 2:1.

18:58
«Зенит» с победы стартовал в полуфинале чемпионата России

Казанцы у себя дома обыграли «Факел», самый неудобный для них клуб в этом сезоне, со счетом 3:0.

18:30
УНИКС обыграл в Саратове команду своего бывшего тренера

Евгений Пашутин стал наставником «Автодора» в конце января текущего года.

18:08
Член совета будущей Федерации биатлона: Биатлон отделится от Федерации лыжных гонок в середине мая

Нияз Шакиров рассказал, почему выборы президента организации проходят до ее аккредитации.

17:51
Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке

Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что действия террористов должны быть осуждены независимо от того, против кого они направлены.

17:20
В Татарстане потеплеет до +18 градусов

На востоке республики возможны заморозки до 3 градусов ниже нуля.

16:48
На строительство нового детсада в Казани потратят 215 млн рублей

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 220 мест, появится на улице Профессора Камая.

16:20
Хореографический ансамбль «Булгарочка» выступит на гала-концерте «Созвездия-Йолдызлык»

Танцоры боролись за победу с другими молодежными коллективами и в итоге получили возможность выступить на гала-концерте «Созвездия».

15:52
Свыше 24 тыс. альметьевцев собрали 600 машин мусора с проблемных участков города

В ходе субботника было задействовано более 429 единиц техники, с территорий города вывезли более 600 машин мусора.

15:20
Ученые назвали лучшее время суток для эффективных тренировок
14:48
Звезды Качаловского театра проведут творческую встречу с казанскими поклонниками

На сегодняшний день артисты Павел Лазарев и Виктор Шестаков задействованы в самых ярких постановках Качаловского театра, где играют ведущие роли.

14:18
Челнинский отшельник поселился в лесу, оставив бизнес, жену и восемь детей

На днях Владимиру исполнится 50 лет, он работал тренером по кикбоксингу.

13:44
Шесть дней нетворкинга и роста: в ИТ-парке открылся форум молодых предпринимателей

В 2019 году участниками форума стали около 140 человек из 30 исламских стран.

13:12
Египетские СМИ назвали топ-5 самых опасных животных в России
События