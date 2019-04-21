На буинской ферме поголовье лошадей выросло до 550 животных

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В подсобном хозяйстве общества «Вираж» – «АгроНуре» Буинского района РТ держат 550 голов лошадей. В основном здесь содержатся лошади породы русский тяжеловоз, сообщает пресс-служба районной администрации.

Руководитель хозяйства Фанис Шарипов отметил, что лошади данной породы холодоустойчивы, что очень важно для местного климата. Также в хозяйстве содержатся коротконогие, низкорослые ширококостные лошади с крепкой мускулатурой. Фанис Шарипов уточнил, что это жеребцы для продажи – их 35 голов. Жеребцов реализуют, доведя вес до 500 килограммов, а для этого нужно довольно много времени – не менее двух лет.

Производство здесь налажено уже давно: к тому времени, когда распродают одну партию, подрастает другая – спрос на них большой. Ежегодно получают не менее 200 голов приплода. По словам заведующего фермой Айнура Исхакова, сохранность хорошая.

Ветеринарный врач Талгат Ганиев своевременно проводит все ветеринарные мероприятия. Если жеребцы идут на мясо, стадо обновляется кобылами. Каждые два года проводится и племенное обновление.

Работники стараются не подходить к животным близко. Когда в конюшне чистят клетку, на время лошадей переводят в другую. Клетки в основном для только что ожеребившихся кобыл. Здесь их содержат три-четыре дня, а жеребят отлучают от матери через шесть месяцев.

За таким количеством лошадей ухаживают три всего работника – Николай Мышков, Алексей Андриянов и Гульназ Амирханова. Гульназ рассказала, что работает с лошадьми уже 17 лет. «Вначале ухаживала в хозяйстве за свиньями, затем перешла к лошадям. Начинали вместе с мужем Рамилем, поэтому легко включилась в работу», – поведала она.

На сельхозпредприятии сами заготавливают все корма для лошадей, крупного рогатого скота и овец. С 1,6 тыс. га пашни заготавливают с запасом достаточное для зимовки количество сенажа и силоса, сена и соломы – имеется свой комбикормовый завод.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.