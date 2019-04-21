Татар-информ

21 апреля 2019, 21:20

Общество

В Мамадыше приступили к монтажу памятника на «аллее Чернобыльцев»

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Общество

В Мамадыше приступили к монтажу памятника на «аллее Чернобыльцев»

Фото: mamadysh-rt.ru

Реконструкция этого участка началась в июне прошлого года.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Мамадыше начали устанавливать после ремонта памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, который был открыт 26 апреля 2006 года, пишет газета «Нократ».

Вандалы не раз пытались разбить фонари, сам памятник нужно было приводить в порядок. Поэтому руководство района решило отремонтировать монумент и благоустроить прилегающую территорию.

На ремонт в рамках республиканской программы был выделен 21 млн рублей.



Первым делом строители приступили к установке основной композиции – памятника, символизирующего яблоню. Пока что они устанавливают ствол дерева. Скоро будут привезены цветы.

«Открытие памятника после реконструкции планируется 25 или 26 апреля. Точную дату объявят позднее», – отмечает издание.

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