Пропущенные голы на первой минуте матча и за три минуты до конца: «Рубин» проиграл вновь

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл в гостевом матче против екатеринбургского «Урала». Встреча завершилась со счетом 2:1.

На гостевую игру главный тренер казанской команды Курбан Бердыев выпустил следующий состав: место в воротах занял Иван Коновалов, по краям обороны расположились Данил Степанов и Ибрагим Цаллагов, в центре обосновались Руслан Камболов, Филипп Уремович и Егор Сорокин. В линии полузащиты наставник казанцев выпустил Вячеслава Подберезкина, Евгения Башкирова и Игоря Коновалова, в атаке действовали Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян.

«Урал» не дал казанцам времени адаптироваться к полю и посмотреть на стадион, сразу же. на первой минуте, открыв счет в игре. После непонятной игры защитников «Рубина» в собственной штрафной мяч оказался у Андрея Егорычева, который пробил точно в «девятку». Голкипер Иван Коновалов дотянуться до мяча не сумел.

Однако спустя всего три минуты Дмитрий Полоз уравнял шансы команд на победу с передачи Хорена Байрамяна.

Преимущество переходило от одной команды к другой, однако подопечные Бердыева превосходили только в одном – в количестве набранных желтых карточек. Уже к 19-й минуте их получили Байрамян и Данил Степанов. На перерыв команды ушли при равном счете.

Начало второго тайма осталось за гостями: то опасно в чужую штрафную прорвался Байрамян, то Игорь Коновалов здорово пробил с большого расстояния, то голкипер «Урала» успел отбить удар Полоза с рикошетом и добивание Байрамяна в упор.

Ближе к 60-й минуте преимущество перехватили екатеринбуржцы. Они визуально больше владели мячом, однако по-настоящему опасных моментов не создали. А вот Полоз имел шанс отличиться во второй раз, однако не реализовал выход один на один.

На 72-й минуте и Егорычев мог оформить дубль, но не попал в ворота с 12 м. Тем не менее хозяева свой шанс реализовали: Эрик Бикфалви после навеса с фланга установил окончательный счет – 2:1.

Следующий матч подопечные Бердыева проведут 24 апреля дома против «Уфы».

«Рубин» (Казань) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:2.

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