В летние лагеря Татарстана вожатым или отдыхающим можно будет зарегистрироваться онлайн

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани презентуют прототип сервиса для онлайн-регистрации в летние лагеря Татарстана. Он создается в рамках проекта «Цифровое министерство». Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В понедельник начинается большая всероссийская конференция по летнему отдыху, и там будет представлен прототип первого сервиса по лагерям. Появится электронная форма подачи заявлений в летние лагеря», – пояснил он.

Новый сервис будет аналогом системы для бронирования отелей Booking.com. С его помощью можно будет выбрать лагерь, получить обратную связь. У каждого родителя появится возможность посмотреть информацию по лагерям и по сменам, имеющимся в республике.

«Потом можно будет зарегистрироваться и поехать в лагерь вожатым или, если речь идет о ребенке, отдыхающим», – добавил Сулейманов.

Минмолодежи РТ планирует добавить к своей базе мероприятий базу Минобрнауки РТ, чтобы знать, кто приедет в лагерь.

«Например, в какой школе дети учатся. В итоге формируется портрет, который позволит нам предлагать вам возможности для самореализации», – уточнил первый заместитель министра по делам молодежи РТ.

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