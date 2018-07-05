УНИКС обыграл в Саратове команду своего бывшего тренера

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Предпоследний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС провел в Саратове против «Автодора» и победил со счетом 111:95.

Евгений Пашутин в очередной раз стал главным тренером «Автодора» 30 января этого года. До него в этом сезоне саратовцев тренировали Сергей Мокин, Владимир Анциферов, серб Душан Алимпиевич, пока босс «Автодора» Владимир Родионов не вернул в клуб из итальянского «Канту» хорошо знакомого всем специалиста.

Под руководством Пашутина «Автодор» выдал немало красивых матчей, обыграв, например, «Зенит», но на данный момент потерял все шансы на попадание в плей-офф Лиги ВТБ. Десятое место, девять побед при 15 поражениях.

Вылетел «Автодор» и из плей-офф Кубка Европы, дважды проиграв в одной восьмой финала немецкому «Вюрцбургу». Но для Родионова, уроженца Казани, матч с УНИКСом всегда принципиален.

Игру в Саратове гости начали в следующем составе: Трент Локетт, Морис Ндур, Антон Понкрашов, Реймар Морган и Евгений Колесников. До середины первой четверти игра шла равная, 6:6, Понкрашов забил с дальней и средней дистанции, 8:11. И вот тут «Автодор» нанес гостям сильный удар, 20:13. Саратовцы до конца четверти прочно владели инициативой, а на исходе первого периода после дальнего попадания довели счет до 33:25. Как и в последней встрече с «Пармой», казанцы пропустили за четверть больше 30 очков.

И в начале второй четверти «Автодор» продолжал успешно атаковать, 41:29, 50:42. И только ближе к середине периода казанцы, наконец, начали успешную погоню. Методично стал набирать очки Эрик Макколлум, на нем постоянно фолили, а он хладнокровно реализовывал штрафные. Именно с линии штрафных на исходе первой половины Морган сократил отставание УНИКСа до двух очков, 58:56.

В третьей четверти УНИКС переломил ход матча. Очень мощно гости провели эту десятиминутку: 66:75 после трехочкового Джамара Смита, 76:90. Теперь у казанцев залетало почти все, 82:93 по итогам трех четвертей. 37 очков за десять минут набрала команда из столицы Татарстана.

«Автодор» настойчиво преследовал гостей, но, как правило, ближе чем на десять очков казанцы саратовцев не подпускали в заключительной четверти, 91:101. В атаке одинаково хорошо смотрелись обе команды. И столь же неважно они оборонялись, отсюда и большой счет – 95:107 за минуту до конца. Много забивал в УНИКСе Смит, ставший в итоге самым результативным игроком встречи. Заслуженная победа УНИКСа – 95:111.

За тур до конца регулярного чемпионата УНИКС продолжает занимать второе после ЦСКА место с 20 победами и пятью поражениями. 28 апреля в Польше казанцы сыграют с «Зеленой Гурой».

«Автодор» (Саратов) – УНИКС (Казань) – 95:111 (33:25, 25:31, 24:37, 13:18).

Самые результативные: «Автодор» – Голден (26), Савович (16), Кравиш (16), Михайловский (13), Ньюбилл (11); УНИКС – Смит (27), Морган (22), Макколлум (18), Каймакоглу (11).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.