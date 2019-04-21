Член совета будущей Федерации биатлона: Биатлон отделится от Федерации лыжных гонок в середине мая

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Федерация лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан может разделиться на две организации уже в середине мая. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал член совета будущей Федерации биатлона РТ Нияз Шакиров.

«Насколько мы знаем, у Федерации лыжных гонок и биатлона есть письмо о том, что эта структура отказывается от биатлона. При этом, по нашей информации, президент организации не может сам отказаться от части федерации: нужно созвать конференцию, на которой будет решено, отделяться или нет. Конференция, насколько мне известно, пройдет в середине мая», – сообщил собеседник агентства.

Кроме того, Шакиров объяснил, почему выборы президента организации проходят до ее аккредитации. «Мы должны идти на регистрацию, выбрав президента. Сегодня им стал Ильдар Нугманов. Уже в понедельник мы понесем на регистрацию готовый устав федерации с выбранным президентом», – сказал он.

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