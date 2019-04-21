В Татарстане потеплеет до +18 градусов

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 22 апреля, на территории Татарстана ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы столбики термометров опустятся до нуля. При этом на востоке региона возможны заморозки до -3 градусов.

В светлое время суток воздух прогреется до +13, +18 градусов. Теплее всего будет на юго-западе республики, прохладнее всего – на юго-востоке.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, до среды, 24 апреля, температурный фон будет увеличиваться по нарастающей.

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