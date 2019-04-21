Свыше 24 тыс. альметьевцев собрали 600 машин мусора с проблемных участков города

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе состоялся масштабный санитарно-экологический субботник. Под руководством главы района Айрата Хайруллина одними из первых на уборку вышли работники Совета и исполкома района, муниципальных организаций и предприятий. На субботник глава района приехал на велосипеде, сообщает пресс-служба Альметьевского района.





Городским чиновникам по инициативе главы города выделили наиболее проблемные участки. Вооружившись лопатами, граблями и пакетами для мусора, они вместе со своими коллективами очищали территорию возле гаражей по улицам Шевченко и Ризы Фахретдина.





В ходе уборки представители малого и среднего бизнеса привели в порядок участки по улицам Ленина, Гагарина, Белоглазова, Радищева. К ним также присоединились активные жители микрорайона.

На уборку вышла и тяжелая техника – самосвалы и погрузчики, был организован сбор и вывоз мусора. Участники экологической акции привели в порядок придорожные обочины, удалили сорную растительность, побелили деревья, обрезали сухие ветки.





В итоге было задействовано более 429 единиц техники, с территорий города вывезли более 600 машин мусора. В субботнике участвовало свыше 24 тысяч человек.





Участников субботника угощали выпечкой, компотом и горячим чаем. На площадке по улице Шевченко работала полевая кухня, где можно было отведать горячей гречневой каши.

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