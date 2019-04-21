(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Спасатели Альметьевска помогли ветерану ВОВ, который застрял между диваном и стеной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Спасатели Альметьевска в три часа ночи прибыли в многоквартирный дом на улице Ленина. В одной из квартир находился пожилой мужчина, который просил о помощи из последних сил. Спасатели разблокировали дверь и выяснили, что ветеран упал в комнате и оказался зажат между диваном и стеной. Ему помогли выбраться и передали врачам», – рассказали в МЧС.

В МЧС Татарстана отметили, что на разблокировку дверей спасатели по нескольку раз выезжают каждый день, и в отличие от коммерческих фирм, выполняют свою работу бесплатно. Есть лишь одно условие – если существует угроза жизни и здоровью человека.

«Без сотрудников полиции решение о вскрытии дверей тоже не принимается. Работа эта для спасателей привычная. Чего только не оказывается за закрытой дверью – маленькие дети, работающие газовые плиты, включенные чайники или утюги, а иногда домочадцы заявителя настолько крепко спят, что попросту не слышат звонков и стуков в дверь», – рассказывает начальник пресс-службы МЧС Татарстана Андрей Родыгин.

Он отметил также, что угроза жизни в этих случаях может быть и более явной – если за дверью находятся пожилые люди.

«Увы, часто и их родственники, и их соседи не проявляют должной бдительности. По нескольку дней попавшие в беду старики тщетно ждут помощи. Подобный случай в очередной раз произошел вчера в Альметьевске», – подытожил Родыгин.

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