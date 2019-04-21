Звезды Качаловского театра проведут творческую встречу с казанскими поклонниками

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). 22 апреля в креативном пространстве «Маяковский» состоится творческая встреча с ведущими актерами театра имени В. И. Качалова Павлом Лазаревым и Виктором Шестаковым, сообщает пресс-служба театра.



На сегодняшний день артисты Павел Лазарев и Виктор Шестаков задействованы в самых ярких постановках Качаловского театра, где играют ведущие роли. Их можно увидеть в спектаклях: «Укрощение строптивой», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Пиковая дама» и в других постановках.





На своей творческой встрече актеры пообщаются со всеми неравнодушными к театральному миру людьми, дадут полезные советы всем, кто решил связать свою жизнь со сценой, и расскажут о новом проекте «Зимний трамвай», премьера которого назначена на 2 мая.



Также участники встречи узнают об особенностях работы в спектакле для детей, с чего начать профессиональный путь выпускнику театрального ВУЗа, как один артист может играть разнополярные роли, их личный путь в профессию, как настроить себя к выходу на сцену и многое другое. В конце встречи можно будет задать все интересующие вопросы актерам.



Вход на мероприятие свободный. Начало в 19.00.

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