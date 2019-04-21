Татар-информ

21 апреля 2019, 14:18

Общество

Челнинский отшельник поселился в лесу, оставив бизнес, жену и восемь детей

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Общество

Челнинский отшельник поселился в лесу, оставив бизнес, жену и восемь детей

Фото: chelny-izvest.ru

На днях Владимиру исполнится 50 лет, он работал тренером по кикбоксингу.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Житель Автограда оставил дома жену и восемь детей и ушел жить в лес. Здесь он живет на протяжении шести лет и в город возвращаться не планирует, пишут «Челнинские известия».

Сейчас к нему за советами и психологической помощью приезжают некоторые горожане. Его называют снежным человеком, лесным жителем, народным целителем и Боровецким Серафимом.
Причиной ухода в лес стали проблемы в семье. У него восемь детей, но он ушел из дома и оставил бизнес жене. Мать Владимира совсем не удивилась, когда тот поселился в лесу. По его словам, он всегда был «неординарным».

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На днях Владимиру исполнится 50 лет, ранее он работал тренером по кикбоксингу. Теперь уже несколько лет готовит диссертацию по психологии на основе своего эксперимента. За помощью к Владимиру обращается немало людей с проблемами, в основном он работает с наркоманами и, как говорит сам, с маньяками и самоубийцами.



Владимир помогает людям бесплатно, иногда его благодарят продуктами. Уже на протяжении трех месяцев с ним живет подопечный Ренат, который разочаровался в жизни, а в лесу, по его словам, он освободился от гнева, алкоголя, сквернословия, сарказма, раздражения.

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В лесу Владимир обустроил себе жилище – три палатки, кухню под открытым небом, где есть стол, пеньки вместо стульев, мангал, посуда. Конец зимы его подопечный Ренат провел рядом с печкой, а Владимир может уснуть при любой погоде и температуре. Летом и зимой отшельник ходит в валенках. Моется раз в неделю в воде из родника, которую кипятит. Иногда ездит в баню, куда его подвозят бывшие пациенты или гости. Хотя ладони и пальцы у него уже не отмываются – остаются черными.

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Первые годы в лесу Владимир питался травами, крупами, салом. На завтрак заливал кипятком овсянку. Из коры деревьев готовил что-то наподобие каши, варил шишки и почки, ветки малины, мог просто есть траву или листья ивы. Самым важным для него была горячая вода. Сейчас его рацион значительно богаче.

Дети Владимира иногда приходят к нему в гости, особенно летом. Старшей дочери 23 года, и она стала чемпионкой мира по кикбоксингу, самому младшему сыну – пять лет, и с ним Владимир никогда не виделся, чтобы, по его словам, не причинять боль, так как расставание с младшей дочкой прошло тяжело. С женой он также не виделся после своего ухода в лес, но надеется на скорую встречу и примирение.

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