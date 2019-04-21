Челнинский отшельник поселился в лесу, оставив бизнес, жену и восемь детей

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Житель Автограда оставил дома жену и восемь детей и ушел жить в лес. Здесь он живет на протяжении шести лет и в город возвращаться не планирует, пишут «Челнинские известия».



Сейчас к нему за советами и психологической помощью приезжают некоторые горожане. Его называют снежным человеком, лесным жителем, народным целителем и Боровецким Серафимом.

Причиной ухода в лес стали проблемы в семье. У него восемь детей, но он ушел из дома и оставил бизнес жене. Мать Владимира совсем не удивилась, когда тот поселился в лесу. По его словам, он всегда был «неординарным».





На днях Владимиру исполнится 50 лет, ранее он работал тренером по кикбоксингу. Теперь уже несколько лет готовит диссертацию по психологии на основе своего эксперимента. За помощью к Владимиру обращается немало людей с проблемами, в основном он работает с наркоманами и, как говорит сам, с маньяками и самоубийцами.





Владимир помогает людям бесплатно, иногда его благодарят продуктами. Уже на протяжении трех месяцев с ним живет подопечный Ренат, который разочаровался в жизни, а в лесу, по его словам, он освободился от гнева, алкоголя, сквернословия, сарказма, раздражения.





В лесу Владимир обустроил себе жилище – три палатки, кухню под открытым небом, где есть стол, пеньки вместо стульев, мангал, посуда. Конец зимы его подопечный Ренат провел рядом с печкой, а Владимир может уснуть при любой погоде и температуре. Летом и зимой отшельник ходит в валенках. Моется раз в неделю в воде из родника, которую кипятит. Иногда ездит в баню, куда его подвозят бывшие пациенты или гости. Хотя ладони и пальцы у него уже не отмываются – остаются черными.





Первые годы в лесу Владимир питался травами, крупами, салом. На завтрак заливал кипятком овсянку. Из коры деревьев готовил что-то наподобие каши, варил шишки и почки, ветки малины, мог просто есть траву или листья ивы. Самым важным для него была горячая вода. Сейчас его рацион значительно богаче.

Дети Владимира иногда приходят к нему в гости, особенно летом. Старшей дочери 23 года, и она стала чемпионкой мира по кикбоксингу, самому младшему сыну – пять лет, и с ним Владимир никогда не виделся, чтобы, по его словам, не причинять боль, так как расставание с младшей дочкой прошло тяжело. С женой он также не виделся после своего ухода в лес, но надеется на скорую встречу и примирение.

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