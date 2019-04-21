Ученые назвали лучшее время суток для эффективных тренировок

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Физические упражнения вечером более эффективны, чем в утреннее или обеденное время, выяснили ученые Института Вейцмана в Израиле. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Medicalxpress.

Почти все аспекты метаболизма и физиологии человека зависят от циркадных ритмов, заявил один из авторов исследования — Гэд Ашер из отделения биомолекулярных наук. «Это верно не только для людей, но и для каждого организма, чувствительного к свету», — отметил ученый.

Сначала эксперимент провели на мышах. Грызунов отправляли на беговую дорожку в разное время суток, и оказалось, что эффективность была гораздо лучше в вечернее время. У мышей, тренировавшихся вечером, зафиксированы самые высокие уровни метаболита, который активирует метаболические пути, связанные со сжиганием жира и гликолизом. Это приводит к увеличению выносливости и физической активности.

Теорию исследователей подтвердила и дальнейшая ее проверка на людях.

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